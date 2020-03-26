В Германии за сутки более 7000 новых случаев коронавируса

В Германии за последние сутки зарегистрировано более 7000 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 38 951 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Количество погибших за последние сутки выросла на 72 - до 221. По данным немецких медиков, средний возраст инфицированных - 45 лет, в то время как средний возраст умерших - 81 год.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня выступил с обращением к немцам и попросил их набраться терпения, сказав, что меры, направленные на социальное дистанцирование, могут продолжаться "возможно, неделями" и что "наша солидарность сейчас важна".

Он также похвалил немецкие больницы за лечение итальянских и французских пациентов, чтобы облегчить нагрузку на системы здравоохранения в этих странах, но добавил, что хотел бы видеть "больше такой конкретной солидарности в европейском духе".

Напомним, немецкий правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.

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