Святая Корона: собор в Германии достал мощи, спасающие от эпидемий

Собор в немецком Ахене выставит на всеобщее обозрение мощи малоизвестной святой Короны, покровительницы сопротивлению эпидемий, после того как пройдет пандемия коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пандемия, охватившая более полумиллиона людей в мире, повысила общественный интерес к христианской мученице, вероятно, убитой римлянами около 1800 лет назад.

Собор планировал еще до вспышки коронавируса показать этим летом реликварий святой Короны в рамках выставки, посвященной ювелирному мастерству. Пока неясно, когда люди смогут увидеть святыню из-за строгих ограничений на собрания, введенных для борьбы с распространением вируса.

Сейчас сотрудники собора подготавливают раку из золота, бронзы и слоновой кости, недоступную для обозрения и поклонения в течение последних 25 лет, к тому моменту, когда ее можно будет представить гражданам.

"Мы достали святыню чуть раньше, чем планировали, и теперь ожидаем большего интереса из-за вируса", - сказала пресс-секретарь Ахенского собора Даниэла Левенич.

Считается, что Короне было всего около 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии, за то, что она исповедовала христианскую веру.

Мощи Короны, привезенные в Ахен королем Оттоном III в 997 году, хранились в гробнице под плитой в соборе до того, как были помещены в раку в виде храма, высота которой составляет 93 сантиметра, и весит 98 кг.

В пресс-службе собора подчеркнули, что Корона является покровительницей сопротивления всем эпидемиям, а не только коронавируса.

Ранее сообщалось, что немецкое село в связи с коронавирусом отменило мистерию, проводившуюся со времен эпидемии бубонной чумы.