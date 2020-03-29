В Италии ожидают завершения пика эпидемии "максимум через 10 дней"

В Италии эпидемия коронавируса приближается к пику, за неделю ожидается снижение количества новых случаев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

По словам заместителя министра здравоохранения, страна приближается к пику эпидемии нового коронавируса.

Через неделю, или "максимум через 10 дней", говорит он, стоит ожидать снижения количества новых случаев заражения.

Силери отметил также, что стране "очень не повезло", что первые вспышки произошли именно в Ломбардии, которая является очень экономически активным регионом страны.

По итогам последних суток, количество погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек, а количество выявленных случаев заражения достигло 92 тысяч.

Самым худшим днем ​​стало 27 марта. Тогда за сутки умерли почти 1000 больных.

Выздоровели от коронавируса несколько больше людей, чем умерло – около 12 400.



Как сообщалось ранее, в районах Италии южнее нынешнего эпицентра вспышки коронавируса наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии с севера на юг страны.

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