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В Италии ожидают завершения пика эпидемии "максимум через 10 дней"

Воскресенье, 29 марта 2020, 12:33

В Италии эпидемия коронавируса приближается к пику, за неделю ожидается снижение количества новых случаев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

По словам заместителя министра здравоохранения, страна приближается к пику эпидемии нового коронавируса.

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Через неделю, или "максимум через 10 дней", говорит он, стоит ожидать снижения количества новых случаев заражения.

Силери отметил также, что стране "очень не повезло", что первые вспышки произошли именно в Ломбардии, которая является очень экономически активным регионом страны.

По итогам последних суток, количество погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек, а количество выявленных случаев заражения достигло 92 тысяч.

Самым худшим днем ​​стало 27 марта. Тогда за сутки умерли почти 1000 больных.

Выздоровели от коронавируса несколько больше людей, чем умерло – около 12 400.

Как сообщалось ранее, в районах Италии южнее нынешнего эпицентра вспышки коронавируса наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии с севера на юг страны.

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