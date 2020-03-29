Новый рекорд смертности в Испании: 838 погибших за сутки

За последних 24 часа от коронавируса в Испании погибли 838 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Это на 6 больше, чем накануне – тогда погибли 832 больных. Общее количество погибших достигло 6528 человек.

За сутки в стране обнаружили 6549 новых случаев заражения, общее количество достигло 78 797.

Инфографика с сайта издания EL PAIS

На сегодня, Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной в Европе по количеству погибших в связи с COVID-19. В Италии по состоянию на вечер 28 марта число погибших превысило 10 000 человек.

По данным министерства здравоохранения Испании, госпитализированы около 43 400 больных, из них 4907 – в отделениях интенсивной терапии.

Вылечились от коронавируса уже 14709 человек.

В связи с эпидемией, Испания продлила действие чрезвычайного положения минимум до 12 апреля. Большинство магазинов и предприятий закрыты, движение людей строго ограничено.

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