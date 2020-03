Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может начать "постепенное, спокойное и контролируемое" снятие коронавирусных ограничений после Пасхи, если цифры будут стабильными в течение следующих двух недель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, с таким заявлением глава правительства Дании выступила в понедельник после обеда.

"Если мы, датчане, в течение следующих двух недель и на Пасху продолжим соблюдать дистанцию, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", - сказала Фредериксен.

В то же время она предупредила: если люди "расслабятся" слишком рано, существует риск возобновления роста инфекций, что потребует перехода к более жесткой политике.

По ее словам, специалисты начали видеть доказательства того, что решение о закрытии школ, детских садов, ресторанов, баров и культурных центров и других мест скопления людей по всей стране привело к замедлению распространения коронавируса.

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", - сказала глава правительства.

Cautious 🇩🇰 optimism: #Denmark seems to be flattening the #Covid19 curve of recently hospitalised.



➡️ Social distancing is working, if everybody takes on the joint responsibility, follows the rules and keeps #BeingTogetherApart!