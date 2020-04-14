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В Греции 1000 мигрантов переселят из лагерей в гостиницы из-за пандемии

Вторник, 14 апреля 2020, 18:50

Учитывая опасность распространения коронавируса около 1000 особенно уязвимых мигрантов переселят из лагерей на Лесбосе и других островов Греции в пустые отеле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.

"Благодаря объединенным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих местных жителей, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, которые уязвимы в отношении COVID-19, переедут в свободные отели. Ценности ЕС в действии даже в такие тяжелые времена", - написала Йоханссон в Twitter.

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Напомним, из-за эпидемии Греция закрыла на карантин уже два лагеря для беженцев.

Греция стала главными воротами в Европейский Союз для более чем миллиона человек, спасавшихся от конфликта в 2015-16 годах.

В настоящее время более 110 000 человек живут в центрах для мигрантов по всей стране, причем 40 000 из них - в переполненных лагерях на пяти островах.

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