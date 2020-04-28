Британия через две недели начнет тестировать приложение для отслеживания контактов

Великобритания планирует запустить приложение для отслеживания контактов в пилотном варианте через две недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

По словам главы технического агентства Национальной службы здоровья Великобритании Мэтью Гоулда, приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом будет готов для пилотного тестирования через две недели. Об этом он рассказал на заседании комитета по вопросам науки и технологий Палаты представителей.

"Мы надеемся, что через следующие пару недель сможем начать тестировать это приложение на определенной территории. Поскольку это совершенно новая технология и часть более широкой стратегии, надо посмотреть, как она сработает локально, прежде чем масштабировать ее на всю страну", - рассказал он.

Приложение станет вспомогательным инструментом британской стратегии борьбы с вирусом "тестировать, отслеживать и изолировать". Как сообщалось ранее, правительство также задействует около 18 000 специалистов, которые "вручную" будут искать контактных лиц тех, у кого обнаружили коронавирус.

Для приложения Великобритания также выбрала технологию Bluetooth. Устройство будет обмениваться данными ("ключами") со смартфонами на расстоянии, на котором потенциально возможно инфицирование коронавируса. Если пользователь обнаруживает, что заболел, он может сообщить приложению о своем статусе. Тогда все, кто находился рядом с этим человеком в опасной близости, получат тревожные оповещения.

Чтобы приложение было эффективным, его должны установить 80% пользователей смартфонов - это около 60% британцев. Гоулд признает, что для того, чтобы убедить людей установить приложение, нужны будут "огромные коммуникационные усилия".

Как сообщает ВВС, часть депутатов на комитете выразили предостережение по поводу того, что такое приложение может нарушать частную жизнь.

В то же время генеральный солиситор Англии и Уэльса (заместитель генпрокурора) Майкл Эллис говорит, что приложение отвечает требованиям по защите данных, не будет собирать персонализированную информацию и данные будут храниться "не более, чем это необходимо"; также - что использование приложения будет исключительно добровольным.

Некоторые детали о работе приложения еще находятся на этапе обсуждения. Разработчики одновременно отрабатывают несколько вариантов. По одному из них, пользователи будут получать тревожное оповещение, если у человека, рядом с которым они находились, появились подозрительные симптомы, и подтверждение тревоги, если в итоге у человека подтвердили коронавирус. Второй вариант - отправлять уведомление уже тогда, когда подозрение лабораторно подтверждено. Его считают более рискованным, поскольку так скорость передачи вируса будет выше.

Напомним, ранее разработку подобных приложений анонсировали Италия и Дания.

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