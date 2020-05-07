Сейм Польши одобрил голосование по почте на выборах президента

Сейм Польши, нижняя палата парламента, проголосовал за принятие законопроекта который позволит провести выборы президента почтовым голосованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За принятие законопроекта, предложенного правящей партией "Право и справедливость", проголосовали 236 депутатов, 213 были против и 11 воздержались. Теперь законопроект направят на подпись президенту.

Выборы должны были состояться 10 мая, но прошлой ночью правящая коалиция договорилась об их переносе из-за эпидемиологической ситуации и сопротивления оппозиции.

Во вторник Сенат, верхняя палата парламента, проголосовал против законопроекта.

В случае подписания президентом нового законопроекта дата выборов будет объявлена ​​позже.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте.

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