Франция не впустила сезонных работников из Болгарии, несмотря на рекомендации ЕК

Франция отказалась впустить две группы сезонных работников из Болгарии, несмотря на рекомендации Еврокомиссии упростить передвижение для таких категорий работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Франция не пустила на территорию страны две группы болгарских трудовых мигрантов, всего 83 человека, прибывших для работы по трудовым контрактам со своими работодателями 7 и 9 мая. Основанием для отказа назвали то, что Франция в условиях чрезвычайного положения (которое закончилось вчера) не пускает на территорию страны иностранных граждан: начиная с 8 апреля въехать могли только граждане и лица с разрешением на постоянное жительство.

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В то же время Еврокомиссия 30 апреля опубликовала рекомендации, которые должны обеспечить беспрепятственное передвижение работников важнейших сфер в пределах ЕС.

"Комиссия подготовила новые практические советы, чтобы гарантировать, что мобильные работники в пределах ЕС, особенно те, что заняты в критически важных сферах для борьбы с коронавирусом, могли попасть на работу. Это включает, но не ограничивается, работниками сферы здравоохранения и продовольственного сектора, а также других важных сфер, таких как уход за детьми, престарелыми, работниками критической инфраструктуры", - говорится в документе.

Отмечается, что данные работники из Болгарии уже не впервые ехали на работу во Францию ​​и имели трудовые контракты.

В то же время в полиции изданию прокомментировали, что рабочие не имели всех необходимых документов, в частности, подтверждения будущего места проживания и точной продолжительности пребывания.

С другой стороны, французский юрист Квентан Декимп, который был на месте, говорит, что из того, что видел сам, у работников были необходимые документы, и "основания для их недопуска сомнительны".

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Он также отмечает, что поскольку чрезвычайное положение во Франции должно было закончиться 11 мая, а именно им объяснили недопуск трудовых мигрантов, их могли оставить на один день в зоне ожидания и потом впустить в страну, а не отправлять домой.

В Болгарии этот случай некоторые восприняли как дискриминацию. В частности, Димитар Манолов, лидер профсоюза Podkrepa, заявил, что считает причиной неприязненное отношение к людям ромской национальности. Впрочем, официально об этнической принадлежности работников не упоминалось.

Представитель Еврокомиссии в комментарии изданию сказал, что действительно рекомендации не всегда соблюдаются, но ЕС "продолжает работать со странами-членами", чтобы правила были понятными для всех.

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