В Австрию прибыл первый спецпоезд с трудовыми мигрантами из Румынии

В понедельник утром в Вену прибыл первый специальный поезд из 80 румынскими работниками, которые должны заботиться о пожилых людях в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Поезд отправился в воскресенье вечером из румынского города Тимишоары и проехал без остановок в Вену.

Читайте также Выезд украинцев за границу ограничен только самолетами и не через МИД – официальное объяснение

Несмотря на то, что в поезде было место для 350 человек, он привез в Австрию лишь 80 граждан. Пассажиры были обязаны носить маски и перчатки во время поездки.

"Время для бронирования было очень коротким. Но у нас еще запланировано несколько поездов. Мы ожидаем, что в последующие дни в Вену приедет гораздо больше опекунов", - заявил представитель Австрийской железной дороги Бернхард Ридер.

По его словам, работники уже прошли обширную медицинскую проверку в Румынии перед выездом. Им измерили температуру и проверили общее состояние здоровья.

В Вене они должны сдать лабораторный тест на коронавирус, результат которого должен быть известен в течение нескольких часов.

Тысячи румынских сезонных рабочих также доставляют в Германию и Великобританию чартерными рейсами, чтобы они работали в сельском хозяйстве.

Как известно, ранее попытки Украины ограничить выезд работников привели к скандалу (подробнее в статье "Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех", после чего правительство пошло на частичные уступки, назначив вице-пермьера Пристайко ответственным за переговоры с другими странами, которые захотят пригласить украинских работников.

В МИД утверждали, что в качестве посредника собирают и передают Пристайко информацию о запланированных рейсах с работниками.





