В Италии немного выросло суточное количество новых заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Италии немного увеличилось количество людей, у которых тесты подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В 1402 людей тесты подтвердили COVID-19, тогда как в понедельник - только в 744 человек.

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Впрочем этот рост может объясняться задержкой данных с Ломбардии. Из всех подтвержденных случаев 1033 происходят из этого региона, который больше всего пострадал от пандемии. Но регион сообщил, что 419 случаев относятся к предыдущим неделям, а не последним суткам.

172 человека умерли за минувшие сутки. Этот показатель стабилен несколько дней. В общем 30 911 человек умерли в связи с коронавирусом в Италии.

Количество пациентов в реанимации продолжает снижаться - 952 "тяжелых" госпитализированных по сравнению с 999 вчера. Это в четыре раза меньше, чем было в разгар эпидемии.

С начала эпидемии в стране выздоровели 109 039 человек.

Напомним, с 4 мая в стране начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая.



























