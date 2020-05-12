Церкви Греции снова откроются для верующих с 17 мая

Греческие церкви снова откроются для верующих 17 мая - но при условии соблюдения норм дистанцирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Регулярные богослужения и воскресные мессы возобновятся в соответствии с совместным решением министерств здравоохранения и религиозных органов.

Читайте также В Греции от коронавируса умер экс-министр здравоохранения

Церкви также смогут проводить такие церемонии, как крещения и свадьбы - разрешение на них будет действовать до 5 июня, потом власть будет пересматривать решение.

В церквях на десять квадратных метров допускается только один человек. Между священнослужителями и членами общины должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

Максимум 50 человек могут находиться в местах отправления культа, которые имеют площадь более 500 квадратных метров.

В церквях также рекомендуют использовать маски и обязывают использовать антисептические гели или салфетки для рук.

В Греции с понедельника открылось большинство магазинов и частично возобновилась учеба в школах.

Также Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.