В Еврокомиссии похвалили Украину за законы о земле и банках

В Европейской комиссии положительно оценили принятие законов о земле и банках украинским парламентом.

Об этом заявил глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Кристиан Даниельсон во время онлайн-дискуссии "Украина в Восточном партнерстве: амбициозная повестка дня после 2020 года", сообщает "Европейская правда".

"То, что случилось на этой неделе очень важно. И земельная реформа, и банковский закон является чрезвычайно важным для Украины и украинских граждан... и для восприятия Украины снаружи", - отметил европейский чиновник, отмечая позитив в усилиях Украины в проведении реформ.

Что касается дальнейших реформ, то, по словам Даниельсона, ЕС продолжит настаивать на проведении судебной реформы и реформы государственного управления, а также на борьбе с коррупцией.

ЕС также поддерживает намерения украинской власти провести деолигархизацию.

"Мы продолжим предполагать, что хорошо двигаться в направлении деолигархизации, которая является частью правительственной программы. Это очень-очень важно", - отметил Даниельсон.

Что касается экономики, ЕС, по словам чиновника, продолжит работать, чтобы Украина получила лучший доступ к европейскому рынку. В этом контексте очень важным будет вопрос "промышленного безвиза".