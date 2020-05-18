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Тысячи румын, желающих вернуться домой, образовали огромные очереди на границе

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Тысячи румын, желающих вернуться домой, образовали огромные очереди на границе

Понедельник, 18 мая 2020, 08:30

Тысячи румын были вынуждены часами стоять в очереди на границе, не соблюдая безопасного расстояния, после смягчения условий въезда в страну с 16 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Из-за осложненных процедур пропуска, к которым относится эпидемиологический контроль, и огромного количества граждан, которые хотят вернуться в Румынию, на венгерско-румынской границе образовались огромные очереди. На пункте пропуска Надлак І время ожидания составляло 8 часов.

 

По сообщениям СМИ, более 16 000 человек ожидали в очередях. Правоохранители призвали людей соблюдать дистанцию, но это не привело к результату. Сообщалось о спонтанных акциях протеста.

Власти срочно увеличили количество пунктов пропуска и количество пограничников на местах.

Сейчас румынским гражданам не обязательно проходить 14-дневный карантин в специально установленном месте, как это было раньше во время действия чрезвычайного положения, но обязательной является самоизоляция дома и эпидемиологический контроль на границе.

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