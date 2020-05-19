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В каналы Венеции вернулись гондолы

Вторник, 19 мая 2020, 08:35

Со смягчением жесткого карантина в понедельник в каналы Венеции вернулись гондолы, которые сейчас курсируют для перевозки жителей и ожидают возвращением туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Гондольеры, одеты не только в знаменитые сине-белые футболки в полоску, но также в перчатки и маски. В лодках используется лента для обозначения места, где человек должен находиться с соблюдением дистанции.

 
 

В зонах посадки можно было увидеть работников в санитарных костюмах, которые проводили дезинфекцию, прежде чем люди поднимались на борт.

Гондолы, в частности, обслуживают рыбный рынок Риальто и популярный район Дорсодуро. Максимально шесть пассажиров могут быть на борту одновременно.

Ожидается, что небольшие, часто украшенные гондолы, которые традиционно используются для перевозки туристов по северному итальянском городу, вернутся на воду 3 июня. Тогда граждане с ЕС снова будут допущены в Италию.

Как ранее сообщала "Европейская правда", после введения карантина вода в каналах Венеции стала необычно чистой.

После двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии 18 мая.

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