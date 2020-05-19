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Прибывшие во Францию ​​из-за пределов ЕС будут отбывать 14-дневный карантин

Вторник, 19 мая 2020, 12:17

С 20 мая всех, кто будет приезжать во Францию ​​из-за пределов ЕС, просят отбыть "добровольный" 14-дневный карантин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом во вторник объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Выступая на французской радиостанции LCI, он сказал, что со среды правительство будет просить французов, которые возвращаются из других стран за пределами ЕС, "добровольно пройти 14-дневный карантин для защиты себя и своих близких".

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На практике это решение не повлияет на многих людей, поскольку внешние границы ЕС закрыты для несущественных путешествий. Ле Дриан подчеркнул, что иностранные граждане из-за пределов блока не смогут въехать.

Внешние границы ЕС остаются закрытыми "до дальнейшего уведомления".

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

13 мая Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки.

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