Хакеры получили доступ к личным данным 9 млн клиентов лоукостера EasyJet

Британская лоукост-авиакомпания EasyJet сообщила, что хакеры получили доступ к личным данным девяти миллионов ее клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Авиакомпания заявила, что выявила нарушения данных в конце января и собирается сообщить пострадавшим в ближайшие несколько дней о мерах, направленных на минимизацию рисков фишинга.

В EasyJet отмечают, что нет никаких доказательств того, что данные были использованы злоумышленниками не по назначению.

Так, адреса электронной почты и данные о путешествиях девяти миллионов человек были раскрыты вместе с данными кредитных карт более чем 2200 клиентов.

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"Мы сожалеем, что это произошло, и мы хотели бы заверить клиентов, что мы очень серьезно относимся к безопасности их информации", - заявили в авиакомпании.

Скандал с утечкой данных происходит в критический момент для руководства EasyJet, поскольку авиакомпания борется с рядом проблем, включая возобновление полетов по мере ослабления пандемии коронавируса.

Основатель и крупнейший акционер авиакомпании, семья Стелиоса Хаджи-Иоанну, также стремится отстранить от должности главного исполнительного директора Йохана Лундгрена и трех других членов совета директоров в ходе голосования акционеров, которое должно состояться в ближайшую пятницу.

В центре скандала - заказ на новые самолеты Airbus стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов, который, по мнению Стелиоса, должен быть отменен.

Магнат хочет, чтобы средства были использованы для помощи компании в выходе из пандемического кризиса.

EasyJet уволила тысячи сотрудников и заняла 600 млн фунтов стерлингов в рамках поддерживаемой правительством схемы финансирования.