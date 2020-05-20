Зеленский рассказал, чего ждет от изменений в Минском формате

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с представителями временно оккупированных территорий в Минске при условии, что у них есть украинское гражданство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

Зеленский рассказал, что на сегодня удалось перезагрузить "минскую группу", "добавить статус" Минскому процессу, "и все это видят".

Кроме того, Украине удалось показать, что на заседаниях минской группы есть представители ЛДНР, у которых - российские паспорта.

"Они там не могут находиться. Мы можем говорить с представителями временно оккупированных территорий, но они должны все быть гражданами Украины", - заявил Зеленский.

Зеленский ожидает, что саммит в нормандском формате может произойти после спада эпидемии коронавируса. По его словам, и Германия, и Франция это поддерживают.

Кроме того, он надеется на возможный обмен удерживаемыми лицами после спада эпидемии.

Что касается контактов Зеленского с президентом РФ, то в последнее время их не было ни в каком формате. "Сейчас все президенты занимаются своей страной из-за коронавируса", - пояснил президент.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня с официальным визитом посетит Берлин для переговоров по Донбассу. Вместе с Кулебой в Берлин поедет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На прошлой неделе он заявил, что во время встречи продолжатся консультации по повышению эффективности работы нормандского формата.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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