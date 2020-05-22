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Греция с 15 июня будет принимать туристов из 20 стран

Пятница, 22 мая 2020, 15:46

Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.

Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Жителям следующих двадцати стран, которые, по мнению Греции, показали положительные эпидемиологические данные, будет разрешено въехать в страну с 15 июня. Это Кипр, Израиль, Германия, Китай, Австралия, Япония, Дания, Австрия, Болгария, Сербия, Румыния, Албания Северная Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Норвегия.

Ранее греческое правительство объявило, что иностранцы должны будут получить отрицательный результат на Covid-19 за пять дней до поездки в Грецию, но теперь это требование отменили.

Однако органы здравоохранения будут проводить выборочное обследование путешественников, прибывающих из-за рубежа. Медицинские протоколы будут применяться в сферах путешествий, проживание и питание в туристических зонах.

Также планируется с 1 июля расширить список еще рядом стран, а через две недели добавить еще группу стран.

Жителям стран, имеющих, по мнению Греции, неблагоприятные текущие эпидемиологические характеристики не позволят посещать Грецию до 15 июля. Например, жителям Соединенного Королевства пока не будет разрешено посещать Грецию.

Ранее сообщалось, что с 15 июня рейсы будут приземляться только в международном аэропорту Афин, но с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты

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