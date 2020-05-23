Испания готова принимать туристов с июля

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.

Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом объявил премьер-министр страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.

"Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности", - заявил он.

Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.

В частности, Греция ждет туристов с 15 июня, въехать на территорию смогут граждане 20 стран.

Кипр также определил перечень стран, из которых можно будет приехать на отдых уже в июне-июле.

В Португалии заявили, что страна собирается открыться для туристов, пока что – только из стран ЕС.

В то же время, ни одна из этих стран не пострадала от эпидемии настолько, как Испания, которая по количеству подтвержденных заражений и смертей – на 4-м месте в мире.