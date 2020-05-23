Эпидемия в Британии: количество новых больных снова снизилось

Суточное возростание количества новых больных коронавирусом в Британии снова снизилось, после резкого "скачка" вчера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и последние данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

За сутки обнаружили 2959 новых больных коронавирусом, по сравнению со "скачком" до 3287 случаев вчера – после того, как несколько дней подряд этот показатель держался на уровне около 2600 случаев.

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За последние 24 часа в Великобритании от коронавируса умерли 282 больных. Это существенно меньше, чем в предыдущие два дня – 351 и 338 умерших.

Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании с начала эпидемии достигло 36 675.

Заместитель главного врача Англии Дженни Хэррис во время правительственного брифинга отметила, что, несмотря на колебания суточных показателей в статистике, среднее недельное количество погибших продолжает снижаться.

Всего с начала эпидемии в Британии подтвердили 257154 заражений коронавирусом.

В стране провели более 3,3 млн тестов, за последние сутки – около 116 500.