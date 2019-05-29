ЕСПЧ признал Азербайджан виновным по делу о заключении оппозиционного лидера

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду вынес свое первое решение в рамках процедуры привлечения к ответственности за нарушение государством-членом Совета Европы своих обязательств, признав Азербайджан виновным по делу оппозиционного политика Ильгара Мамедова, критика президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы суда, которое было опубликовано в среду, 29 мая.

Суд признал Азербайджан виновным в нарушении статьи 46 §1 (обязательная сила и исполнение судебных решений) Европейской конвенции по правам человека. Причина - Азербайджан не выполнил решение ЕСПЧ от 2014 года, согласно которому Мамедова должны были освободить из-под стражи.

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Суд, в частности, установил, что правительство страны осуществило лишь ограниченные шаги для выполнения решения, и эти шаги не были равнозначны тому, чтобы действия Азербайджана считались "добросовестными".

Далее, в соответствии с положениями Конвенции, суд передаст дело в Комитет министров СЕ, который рассмотрит возможные санкции в отношении Азербайджана.

48-летний Ильгар Мамедов – лидер азербайджанской партии "Республиканская альтернатива". В 2013 году он выдвинул кандидатуру на президентских выборах, но был арестован по обвинению в организации беспорядков. В марте 2014 года суд в Азербайджане приговорил Мамедова к 7 годам заключения.

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ЕСПЧ в 2014 году постановил, что Азербайджан нарушил права Мамедова, поместив его в 2013 году под стражу без обоснованного подозрения в совершении преступления. Суд заявил, что обстоятельства дела указывают на то, что целью этих мер было заставить Мамедова замолчать или наказать его за критику правительства.

Комитет министров СЕ неоднократно призывал Азербайджан освободить Мамедова, однако оппозиционер вышел на свободу условно-досрочно только в августе 2018 года.

В марте 2019 года Верховный суд сократил его наказание и заявил, что он отбыл заключение в полном объеме.