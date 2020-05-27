В Болгарии бары, рестораны и кафе заработают на полную с 1 июня

Болгария разрешит работу ресторанов, баров и кафе на полную мощность с понедельника, 1 июня.

Соответствующий указ во вторник вечером издал министр здравоохранения Кирилл Ананьев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Указ позволит барам и ресторанам в зависимой от туризма стране полностью вернуться к работе в преддверии летнего сезона. Эти учреждения уже возобновили работу с 5 мая, но только на летних площадках.

Ананьев также разрешил проведение культурных и развлекательных мероприятий, в том числе - театральных постановок, концертов и сценических выступлений. Впрочем, дискотеки и ночные бары останутся закрытыми.

В Болгарии до 14 июня действует объявленная ​​эпидемическая ситуация из-за распространения коронавируса. По состоянию на среду в Болгарии зарегистрировано 2460 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 133 смертельных случая.

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Болгария начала частично ослаблять карантин в конце апреля, но продлила действие ряда коронавирусных ограничений, включая социальное дистанцирование в общественных местах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 22 мая Болгария отменила запрет на въезд для посетителей из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

С 13 мая Болгария сняла запрет на туристические поездки по стране и начала открывать отели.

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