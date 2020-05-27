Эрдоган заявил, что Турция подходит к концу эпидемии

Президент Турции заявил, что страна приближается к концу эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна "успешно справилась" с реагированием на пандемию нового коронавируса и приближается к ее завершению.

"Первый этап фазы нормализации продемонстрировал, что мы на правильном пути... Я верю, что мы преодолеем пандемии с минимальными потерями благодаря новым повседневным нормам, таким как масочный режим, соблюдение дистанции и тщательное соблюдение гигиены", - заявил президент по случаю завершения Рамадана.

Он также поблагодарил людей за то, что во время праздника они остались дома. В последние четыре дня Рамадана в стране был введен комендантский час.

По данным министерства здравоохранения страны на 26 мая, за сутки в Турции обнаружили 948 новых больных, а общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 158 762. Сейчас в реанимации находятся 739 больных.

Количество погибших с начала эпидемии возросла до 4397, выздоровели более 121 500 человек.

Напомним, в середине мая Турция начала переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в связи с пандемией.

25 мая в МИД Украины заявили, что Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок.

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