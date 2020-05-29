В Турции с 1 июня откроют парки, рестораны и пляжи

Турция снимет ограничения на междугородние поездки и позволит вновь открыться ресторанам, кафе, паркам и спортивным сооружениям.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Выступая после еженедельного заседания правительства, Эрдоган обнародовал детали новых шагов Турции по нормализации жизни.

С 1 июня Турция снимет ограничения на поездки между провинциями, государственные служащие вернутся к своей обычной трудовой деятельности, сказал Эрдоган, а людям будет разрешено посещать концерты под открытым небом. Бары и кальян-бары останутся закрытыми.

По его словам, в этот же день снова откроются рестораны, кафе, пляжи, парки, сады, курсы вождения, музеи, спортивные сооружения и детские сады.

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Эрдоган, однако, добавил, что некоторые ограничения на передвижение людей будут сохранены.

В частности, сохранятся ограничения на передвижения лиц в возрасте старше 65 лет и моложе 18 лет.

Позже Министерство внутренних дел объявило, что Турция продолжит вводить комендантский час в 15 провинциях, включая Стамбул, в эти выходные.

Коронавирус унес жизни более 4300 человек в Турции, заразились им почти 160 000 человек.

"При новом нормальном порядке давайте не будем пренебрегать масками, дистанцированием и гигиеной", - подчеркнул Эрдоган.