В Сербии определили дату выборов, отложенных из-за коронавируса

Парламентские и местные выборы в Сербии, проведение которых отложили из-за эпидемии коронавируса, состоятся 21 июня.

Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"Вопрос заключался в том, идти ли на выборы 14 или 21 июня, мы приняли идею некоторых политических партий, просивших эти дополнительные пять-шесть дней для проведения избирательной деятельности. Поэтому выборы в Республике Сербия состоятся 21 июня", - сказал Вучич .

Выборы изначально были запланированы на 26 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции их отложили в середине марта после введения чрезвычайного положения.

Ведущие оппозиционные силы ранее заявили о бойкоте выборов.

Накануне Вучич заявил, что Сербия на этой неделе отменит чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, поскольку рост числа инфицированных достаточно замедлился.