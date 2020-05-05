Каждая десятая пара во Франции планирует перерыв в отношениях после карантина

Во Франции 4% пар разведутся и еще 12% планируют перерыв в отношениях после карантина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательского института Ifop, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Специалисты Ifop констатировали, что каждая десятая пара во Франции планирует сделать перерыв в отношениях, как только карантин будет снят.

Впрочем, большинство пар сумели успешно преодолеть период изоляции: 60% опрошенных заявили, что постоянное пребывание вместе никак не сказалось на их отношениях.

30% признали, что им удалось сблизиться, и только 10% назвали этот опыт "обременительным" или даже "катастрофическим".

По данным Ifop, тяжелее всего двухмесячная изоляция далась молодым парам - для них карантин стал проверкой готовности быть вместе.

12% респондентов отметили, что в случае повторного карантина не стали бы проводить его со своим партнером. По словам одного из социологов Ifop Франсуа Крауса, большая часть из этих 12% - женщины, которые хотели бы изолироваться в одиночестве.

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"Главные проблемы - распределение домашних дел и уход за детьми, к которым женщин привлекают чаще. Это провоцирует фрустрацию и желание удалиться", - объясняет Краус.

Опрос проводился по заказу портала сексологических онлайн-консультаций charles.co.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.