Страны Балтии открывают внутренние границы для своих граждан с 15 мая

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что с 15 мая отменяется ограничение на поездки по странам Балтии для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Недавно завершилась 1,5-часовая онлайн-встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьером Эстонии Юри Ратасом. Мы пришли к выводу, что все три страны Балтии хорошо справились с распространением коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения наших стран", - заявил Сквернялис.

Однако после таких поездок необходимо провести две недели в изоляции, предупредил Сквернялис.

"Напоминаю, что в понедельник с премьером Польши Матеушем Моравецким договорились о поездках в Польшу. Свободно пересекать границы без требования провести две недели в карантине будет разрешено тем, кто поедет в Польшу по работе, бизнесу или на учебу. Это ослабление вступает в силу с 11 мая", - напомнил литовский премьер.

Напомним, правительство Литвы планирует продолжение карантина на две недели, но введет дополнительные послабления.

В Эстонии с 11 мая откроются торговые центры, а с 15 мая возобновляется учеба в общеобразовательных школах и других учебных заведениях.