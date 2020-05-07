Греция с понедельника возобновит обучение выпускных классов

В Греции с понедельника возобновят обучение учащиеся выпускных классов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В следующий понедельник ученики выпускных классов греческих школ возобновят обучение. Этот шаг рассматривают как одно из наиболее серьезных послаблений карантина.

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В среду Минобразования Греции представило подробные методические рекомендации по соблюдению мер безопасности в школах.

Этот документ из 13 глав охватывает все аспекты школьной деятельности. В нем говорится, как обеспечить соблюдение личных мер гигиены и безопасной дистанции, как пользоваться школьным оборудованием в период выхода из карантина и др.

В частности, ученикам будет запрещено менять места, а сиденья нужно будет дезинфицировать, прежде чем туда сядет другой человек.

В то же время некоторые представители образовательных профсоюзов и мэры некоторых греческих островов выступают против возобновления обучения на этом этапе. По их мнению, это может привести к росту числа новых случаев.

Среди их аргументов - кое-где ученики и учителя будут находиться по 30-40 человек вместе в замкнутом пространстве, а учителя, особенно на отдаленных островах, не получили четких инструкций по мерам безопасности.

Напомним, в этот понедельник в Греции открылись парикмахерские, цветочные магазины и книжные магазины в рамках постепенного ослабления карантина. Ожидается, что школы, рестораны и бары снова откроются в конце этого месяца. Отели начнут работать с 1 июня.