В Испании впервые с начала эпидемии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

В Испании за прошедшие сутки ни один человек не умер от коронавирусной болезни – впервые с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Общее количество жертв коронавируса в Испании сейчас составляет 21 127.

В течение прошлой недели от последствий заболевания умерли 35 человек. При этом ежедневная смертность начала существенное снижение во второй половине мая.

Следует иметь в виду, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения Испании провело пересмотр истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, с тем чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнюю эволюцию пандемии в Испании.

Крупнейший пересмотр был сделан в прошлый понедельник, когда министерство понизило данные по смертности почти на 2000 человек.

В течение прошлых суток был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса – это наименьшее число новых заражений от 5 марта. Общее число заражений возросло до 239 638.

Как сообщалось, правительство Испании хочет в последний раз продлить чрезвычайное положение до 21 июня.