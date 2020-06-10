Греция с 16 июня откроет границу для граждан Италии

Греция со следующей недели постепенно начнет отменять ограничения на въезд для граждан Италии.

Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Министр Ди Майо предоставил мне последние данные по Италии, которые значительно улучшились. Греция будет постепенно отменять все ограничения с Италии со следующего понедельника до конца месяца. Я выражаю чувство солидарности от греческого народа итальянскому народу", - заявил Дендиас.

Ди Майо в свою очередь заявил, что в ЕС необходимы "единые правила и критерии мобильности", чтобы "не фрагментировать туристический рынок": "Любые соглашения между странами не являются решением".

Во вторник Греция и Италия подписали соглашение о морских границах, которое делимитирует исключительную экономическую зону между двумя странами.

Напомним, Еврокомиссия вскоре обнародует перечень правил и принципов открытия своей внешней границы для неграждан Евросоюза, в том числе украинцев. Базовые принципы открытия границы уже утверждены.

Детальнее читайте в статье "Европейской правды" - "Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС".