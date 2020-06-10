Коронавирус обнаружили у двух работников парламента Молдовы, за считанные дни до того, как он должен был восстановить пленарные заседания после карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

В Молдове у двух работников Секретариата парламента подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе парламента сегодня, 10 июня.

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Отмечается, что у больных нет явных симптомов заболевания, поэтому они будут находиться на самоизоляции дома.

Всех коллег, которые контактировали с ними, также протестовали и отправили на самоизоляцию.

Напомним, парламент Молдовы с 22 мая закрыли на карантин и обязали всех парламентариев сдать тест, после того, как у одного из депутатов и его жены подтвердили коронавирус.

Накануне президент Игорь Додон заявил, что на этой неделе парламент возобновит заседание. Первые заседания планировались на 11-12 июня. Состоятся ли они теперь, пока не сообщается.