ЕС на год продлил "крымские" санкции против России

Послы ЕС на год продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали" зеленый свет "для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, без изменений", - написал он.

EU ambassadors have now given green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by one year. no changes. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2020

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - пишет представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

#EU unity and solidarity destroyed Russia’s desperate efforts to use #COVID19 for lifting sanctions imposed on RF for ongoing aggression against Ukraine. "Crimean package" will be prolonged for another year. Grateful to our 🇪🇺 partners for their unwavering support of 🇺🇦@EUCouncil — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) June 10, 2020

О том, что решение будет принято сегодня, стало известно еще несколько дней назад.

Санкции ЕС предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма истекал 23 июня.