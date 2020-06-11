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Авиакомпании могут отложить восстановление сообщения - посол

Четверг, 11 июня 2020, 12:29

Авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в ЕС до конца июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - отметил он.

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Александр Щерба добавил, что правила въезда для украинцев в ​​Австрию на автомобиле остаются без изменений: могут въезжать граждане Украины, имеющие на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Напомним, Александр Щерба первым сообщил о планах Austrian Airlines возобновить регулярные рейсы в Киев с 22-23 июня. На следующий день эта информация появилась и на сайте авиакомпании.

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