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Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма

Вторник, 2 июня 2020, 14:13

Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по "неизбежной деоккупации Крыма".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

По словам министра, Украина поднимает вопрос Крыма на переговорах в различных форматах.

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"Нас интересуют прежде всего два элемента. Этот вопрос прав человека и в этой связи - освобождение лиц, которых незаконно удерживает РФ. Вы знаете, что абсолютное большинство из них - крымские татары", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в очередной раз обратился к Хайко Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму.

"Второй элемент является глобальным. Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию", - добавил министр.

Он подчеркнул, что недавно этот вопрос комментировал президент Украины Владимир Зеленский, но этот вопрос так же актуален и для МИД.

"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как должен выглядеть международная платформа по Крыму. Эта тема будет предметом нашего разговора с Хайко и в дальнейшем", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что для него вопрос Крыма среди приоритетных "до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины".

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