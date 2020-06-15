Кулеба рассказал, сколько послов ждут ротации

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о запланированной ротации послов Украины за рубежом, отметив, что ему не нравится ситуация с большим количеством вакантных должностей.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У нас вообще есть 82 должности послов и семь - руководителей представительств в международных организациях. Сейчас у нас в работе на отзыв и на назначение - почти 30 человек. То есть кого-то мы отзываем, кого-то мы "сослали" на назначение", - сказал Кулеба.

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Он не стал уточнять страны и временные рамки, отметив, что "назначение посла - всегда очень длительный процесс", и все люди из списка "находятся на разных стадиях".

"Мне тоже не нравится ситуация, когда есть много вакантных должностей послов, поэтому я стараюсь эту ситуацию исправить", - сказал министр.

На прошлой неделе президент Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив вместо Олега Шамшура Вадима Омельченко.