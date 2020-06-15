МИД России вызвал посла Чехии на фоне обострения в отношениях
МИД РФ в понедельник вызвал посла Чехии в России на фоне обострения напряженности в отношениях между странами.
Об этом российскому агентству ТАСС заявил пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих, сообщает "Европейская правда".
"Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ", - сказал он.
"Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова. Причины мы комментировать не в состоянии", - добавил Йиндрих.
5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с сообщением о высылке из страны двух сотрудников дипломатического представительства.
Как пояснил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. По мнению чешского премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему усложнению чешско-российских отношений".
В МИД РФ заявили, что действия Праги получат "адекватный ответ" и будут учтены при формировании российской линии по Чехии.
Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: русский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в которой был мощный токсин рицин.
Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.
Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.
13 июня стало известно, что контрразведка Чехии закрыла дело, которое касалось угроз для чешских политиков со стороны России.