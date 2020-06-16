В МИД требуют от испанской телерадиокомпании исправить карту с "российским" Крымом

Посольство Украины в Мадриде обратилось к испанской телерадиокомпании RTVE с требованием исправить опубликованную ею карту, на которой Крым обозначен как часть России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова написала на своей странице в Facebook.

"МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз - испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ", - написала она.

По словам Джапаровой, такие явления являются недопустимыми.

"Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить", - добавила она.

Как сообщалось, французская газета Le Monde исправила интерактивную карту распространения коронавируса, где Крым ранее был обозначен частью России.

Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.