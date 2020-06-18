На болгарско-греческой границе - километровые очереди из-за туристов

На болгарско-греческой границе образовались километровые очереди из-за большого количества туристов, желающих попасть в Грецию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает болгарское BNR.

Вчера, 17 июня, на пунктах пропуска в направлении Греции возникли километровые очереди вследствие большого количества желающих приехать туда на отдых. Среди них в основном - граждане самой Болгарии, Румынии и Сербии.

На КПП "Кулата" очередь из легковых автомобилей в отдельные часы достигала 10 километров, а грузовиков - 15 километров.

Дополнительно очередь замедляет большое количество сербских туристов: как граждане третьих стран, они должны проходить подробную проверку, сообщать адрес пребывания, многие из них сдают тесты на коронавирус. Болгарские пограничники начали призывать пользоваться другими пунктами пропуска.

По состоянию на 18 июня, очередь существенно уменьшилась после упрощения Грецией процедуры проверки для граждан ЕС - теперь достаточно предъявить документы. Очередь из грузовиков до сих пор занимает около 6 километров.

Напомним, в понедельник на въезде в Грецию развернули тысячи туристов, которым ошибочно сообщили об открытии границы: выяснилось, что через наземные пункты пропуска въезд разрешен только гражданам ЕС или резидентам. Впоследствии Греция разрешила въезд для граждан Сербии, которые застряли на границе.

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