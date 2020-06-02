Чрезвычайное положение в Испании завершится 21 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес заключил соглашение с правоцентристской партией "Граждане" о продлении чрезвычайного положения в шестой и последний раз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Парламент должен утвердить продление чрезвычайного положения в среду, а завершится оно 21 июня.

Договоренность между правительством и "Гражданами" означает, что правила чрезвычайного положения и их выполнение будут одинаковыми по всей стране.

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В течение последних нескольких дней некоторые региональные правительства надеялись получить полномочия для администрирования этой последней фазы.

До 15 июня Санчес представит указ об установлении правил для тех частей страны, до 21 июня выполнят план деэскалации и достигнут так называемой "новой нормальности".

Соглашение также предусматривает, что правительство выделит 2,6 млрд евро для поддержки туристического сектора, который пострадал от пандемии.

Одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран, Испания ввела чрезвычайное положение 14 марта. Оно предусматривало строгие ограничения, согласно которым люди могли оставлять свои дома только для того, чтобы купить еду, обратиться за медицинской помощью или пойти на работу, если нет возможности работать из дома.

В последние недели ограничения постепенно ослабляются. С понедельника по всей Испании, кроме Барселоны, открылись пляжи, закрытые из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе министр иностранных дел страны заявил, что Испания будет постепенно принимать туристов из-за рубежа в те районы, где отменены все карантинные мероприятия.

В июле планируется отменить двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа.

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