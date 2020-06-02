Turkish Airlines с середины июня возобновит рейсы в Европу

Turkish Airlines с середины июня возобновит рейсы в 16 европейских аэропортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 18 июня возобновит полеты в шесть стран Европы: Германию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Швецию и Данию.

В целом это 16 аэропортов. Среди них - Мюнхен, Берлин, Франкфурт на Майне, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева, Базель, Вена, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген и Стокгольм.

Рейсы будут осуществляться с 14 турецких аэропортов.

Авиакомпания приостановила международные рейсы 28 марта во связи с пандемией коронавируса.

Напомним, накануне Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок с 1 июля.