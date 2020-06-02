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Франция ожидает падения экономики в 2020 году на 11%

Вторник, 2 июня 2020, 15:18

Экономика Франции в результате "коронакризиса" может упасть на 11% - больше, чем ожидалось ранее.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр экономики Бруно Ле Мер.

Правительство Франции ухудшило прогноз по сокращению экономики в результате кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Ожидается, что экономика страны в 2020 году упадет на 11%, тогда как ранее ожидали падение на 8%.

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По прогнозу Еврокомиссии, опубликованному в начале мая, для Франции прогнозировали падение на 8,2% и рост в 2021 году на 7,4%.

"С экономической и социальной точки зрения, впереди нас ждут тяжелые времена", - говорит министр.

По словам министра, в связи с этим Франция должна продолжить поддержку бизнеса и реформы, которые помогут экономике модернизироваться.

Он отметил, что программу фонда солидарности продлят до конца года, чтобы помочь бизнесу из пострадавших секторов выплачивать аренду. Также планируются планы поддержки для автомобильного, авиационного и туристического бизнеса.

Напомним, ранее Бруно Ле Мэр сообщал, что пакет мер по спасению экономики стоил Франции уже 450 млрд евро, но компенсировать эти средства собираются не путем повышения налогов, а благодаря экономическому росту.

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