Экономика Британии в начале 2020-го упала всего за 40 лет

Британская экономика в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса сократилась всего с 1979 года.

Как передает "Европейская правда", об этом со ссылкой на британское Управление национальной статистики сообщает Reuters.

Валовой внутренний продукт упал на 2,2% в период с января по март.

Это было ниже среднего прогноза экономистов, которые предусматривали падение на 2,0%.

Премьер-министр Борис Джонсон изложит свой план ускорения восстановления британской экономики позднее во вторник, когда пообещает привлечь 5 млрд фунтов инвестиций в инфраструктуру.

Британская экономика могла сократиться на 20% в первой половине 2020 года, заявил Банк Англии ранее в этом месяце, поскольку последствия карантина ударили по большинству секторов в период с апреля по июнь. Банк Англии заявил, что спад экономики в этом году может стать наихудшим за последние три столетия.

Цифры вторника, основанные на ранее опубликованных данных за первый квартал, показали всплеск бережливости домашних хозяйств, поскольку их расходы упали на наибольшую сумму в денежном выражении с 1950-х годов.

"Закрытие большинства предприятий 23 марта означало, что домохозяйства не могли тратить деньги, даже если бы захотели", - сказал Томас Пью, британский экономист Capital Economics, добавив, что экономика потребует времени до 2022 года, чтобы восстановить свой докризисный уровень.

Управление статистики ранее подсчитало, что экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле по сравнению с мартом, но в последнее время появились некоторые признаки восстановления.