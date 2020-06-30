Украина обратилась к Европарламенту по поводу визита евродепутатов в оккупированный Крым

Представитель Украины при ЕС обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов в оккупированный Крым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при ЕС.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился с письмом к президенту Европарламента Давиду Сассоли и председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макалистера с призывом "решительно осудить и отреагировать должным образом" на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым.

Николай Точицкий отмечает, что такая поездка отдельных евродепутатов в Крым является нарушением законодательства Украины и противоречит официальной позиции ЕС по поддержке территориальной целостности Украины.

"С 2014 года Европейский парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся на его повестке дня. Поэтому я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран", - подчеркнул Николай Точицкий.

Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты собрались с трехдневным визитом в оккупированный Крым, который запланирован с 30 июня по 2 июля.

Возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

В Украине прокуратура уже возбуждала уголовное производство относительно аналогичного визита Мариани и его коллег в 2016 году.

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