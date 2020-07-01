Италия не будет открывать границы для третьих стран, несмотря на решение ЕС

Италия не будет отменять запрет на поездки для жителей третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В течение нескольких часов после объявления решения ЕС итальянские власти заявили, что сохраняется и запрет на поездки, и правила карантина для путешественников, прибывающих из-за пределов блока.

"Глобальная ситуация остается очень сложной", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Италия пострадала от вируса больше всех из европейских стран, но сейчас количество новых случаев и смертей продолжает неуклонно снижаться.

Власти опасаются, что открытие внешних границ "вызовет новую цепочку заражения".

"По этой причине Италия придерживается обязательного правила карантина для всех, кто прибывает из страны, не входящей в ЕС, даже если они проехали через другую внутреннюю шенгенскую страну", - говорится в сообщении правительства.

Италия разрешила свободное передвижение в и из стран ЕС и стран Шенгенской зоны, включая Великобританию, с 3 июня. Это решение не изменится, подтвердил Сперанца.

Правительство также рассматривает возможность введения полицейских проверок кроме проверок на границах, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящей в ЕС, и тогда им придется оставаться в карантине в течение двух недель.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также позволил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

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