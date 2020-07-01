В Бельгии исследование показало антитела к коронавирусу у менее чем 6% людей

Менее 6% населения Бельгии имеют антитела к коронавирусу.

Об этом свидетельствуют результаты серологических исследований ученых Антверпенского университета, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Ученые проанализировали образцы, собранные у 2960 человек между 8 и 13 июня. Согласно полученным данным, антитела в крови обнаружили только у 5,5%, что меньше, чем по результатам предыдущего исследования - 7%.

Еще два предыдущих, проведенные ранее весной, демонстрировали тенденцию к росту количества людей с антителами к коронавирусу: их имели 3% во время первого и 5% во время второго исследования.

По словам профессора Пьера ван Дамме, этому может быть два объяснения.

"Во время предыдущего исследования мы выяснили, что у некоторых людей, которые имели антитела, их количество начинает уменьшаться через месяц-два. Поэтому возможно, что в части выборки они уже исчезли, хотя эти люди были инфицированы", - отмечает он.

Второй возможной причиной он называет результат мер безопасности, таких как дистанция и гигиена рук, что сдерживает распространение инфекции даже после ослабления карантина.

Напомним, сегодня в Бельгии начинается следующий этап ослабления карантина. Ослабления коснутся ограничений на круг общения, работы бассейнов, спортзалов и парков аттракционов, требований театров, кинотеатров, кафе и ресторанов и "масочного режима".