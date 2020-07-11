В Венеции впервые протестировали систему шлюзов для защиты от наводнений

В Венеции впервые протестирована система из 78 мобильных шлюзов, которая должна защитить город от наводнений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что система желтых плотин Mose длиной 1,5 км была "мощным проектом, который занял годы".

Четыре защитных барьера были подняты и опущены в трех точках - два в Лидо, в Маламокко и Кьодже.

В системе Mose в случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот и освобождает их от воды, поэтому они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в лагуну.

Пятничный тест продолжался 90 минут, и чиновники заявили, что барьеры могут быть развернуты в течение получаса. Элизабетта Шпиц, комиссар, курировавшая проект, сказала, что испытания будут проходить еще 18 месяцев.

Критики утверждают, что система шлюзовых ворот опоздала на 10 лет. Работа над проектом началась в 2003 году, хотя он был разработан в 1980-х годах.

Проект втрое превысил свой первоначальный бюджет и привел к аресту десятков чиновников из-за коррупции.

Венеция пострадала от самых сильных наводнений за полвека в ноябре 2019 года, более 80% города было затоплено.