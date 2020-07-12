Гражданин Грузии был похищен и ранен пророссийскими сепаратистами

Служба государственной безопасности Грузии заявила о похищении гражданина этой страны представителями милитаристских формирований так называемой Южной Осетии.

Как сообщает портал "Apsny.ge", жителя села Квемо Чалая, находящегося возле границы с непризнанной "Южной Осетией", было ранено во время захвата и похищено на территорию, неподконтрольную Грузии.

"Во время незаконного задержания представители российских оккупационных сил ранили указанного человека в ногу из огнестрельного оружия, после чего незаконно ограничили его свободу. В связи с вышеизложенным серьезным инцидентом, совершенным российскими оккупационными силами, немедленно активирована горячая, и проинформирована миссия наблюдателей ЕС и сопредседателя женевских международных дискуссий.

Данный факт является опасным прецедентом. Еще раз подтверждается, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для серьезных инцидентов и обострения ситуации. Незаконные действия оккупационных сил деструктивны по сути и наносят серьезный ущерб обстановке безопасности на местах ", - говорится в заявлении СГБ Грузии.

В так называемой Южной Осетии подтвердили факт задержания, однако отмечают, что вышесказанное лицо первой открыла огонь из огнестрельного оружия по их "военнослужащим". При этом там не объясняют, где именно произошло это задержание.