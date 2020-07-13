ЕС призвал Армению и Азербайджан воевать с коронавирусом, а не между собой
Евросоюз призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации напряжения и направить ресурсы на борьбу с коронавирсуом после того, как на границе между странами возник вооруженный инцидент с погибшими.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, пишет "Европейская правда".
"12-13 июля 2020 года Армения и Азербайджан сообщили о серьезном инциденте на их границе, который связанный с применением тяжелого оружия. К сожалению, это привело к гибели людей", - говорится в заявлении.
ЕС призывает обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации.
В этом контексте обе стороны должны использовать существующие механизмы прямого общения, подчеркнули в Брюсселе.
"Это серьезное нарушение прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость восстановления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия.
ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, восстановить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свое население к миру", - говорится в заявлении.
На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.
Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.
Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.
По данным Баку, есть потери с обеих сторон. Ереван говорит, что потерь с его стороны нет.