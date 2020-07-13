ЕС призвал Армению и Азербайджан воевать с коронавирусом, а не между собой

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации напряжения и направить ресурсы на борьбу с коронавирсуом после того, как на границе между странами возник вооруженный инцидент с погибшими.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, пишет "Европейская правда".

"12-13 июля 2020 года Армения и Азербайджан сообщили о серьезном инциденте на их границе, который связанный с применением тяжелого оружия. К сожалению, это привело к гибели людей", - говорится в заявлении.

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ЕС призывает обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

В этом контексте обе стороны должны использовать существующие механизмы прямого общения, подчеркнули в Брюсселе.

"Это серьезное нарушение прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость восстановления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия.

ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, восстановить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свое население к миру", - говорится в заявлении.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

По данным Баку, есть потери с обеих сторон. Ереван говорит, что потерь с его стороны нет.