ЕС призывает Турцию пересмотреть решение о преобразовании Святой Софии в мечеть

Министры иностранных дел стран ЕС раскритиковали решение Турции превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Важным вопросом была Айя-София. Совет осудил решение Турции превратить такую ​​достопримечательность в мечеть. Это решение неизбежно приведет к недоверию, будет способствовать разладу между религиозными общинами и подрывать наши усилия по диалогу и сотрудничеству", - сказал Боррель.

Он отметил, что страны ЕС широко поддержали идею призвать турецкие власти немедленно пересмотреть это решение.

"Мы провели длительные и интересные дебаты по Турции, в конце которых я представил свои выводы, и они были утверждены Советом. Но это мои выводы, которые будут определять мои дальнейшие действия, как высокого представителя", - добавил он.

Напомним, Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Сразу после решения суда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью